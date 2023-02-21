(Добрякова) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добряков Степан Сергеевич
Мать: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Глухов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Глухов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухов Виктор
Смерть
Неизвестно