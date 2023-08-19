Максимова (Савина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Савина) Клавдия Александровна

Место рождения

Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Максимов-Савин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Смерть
Неизвестно
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