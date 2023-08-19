Максимова (Савина) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Максимов-Савин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно