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Шушлебин Феодор Сергеев

Место рождения

Бишкек

Дата рождения

05.10.1890

Дата смерти

23.04.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1854 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
05.10.1890

Отец: Шушлебин Сергей Яковлев

Мать: Шушлебина Анастасия Иоаннова

Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Афанасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Иоаннов Чернецов и отставного унтер-офицера Иерофе... Показать все
Смерть
23.04.1891 ст.
Пишпекского мещанина Сергия Иаковлева Шушлебина сын Фома (так в документе), 7 месяцев, по физической слабости

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