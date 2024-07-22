Шушлебин Феодор Сергеев
Место рождения
Дата рождения05.10.1890
Дата смерти23.04.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1890
Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Афанасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Иоаннов Чернецов и отставного унтер-офицера Иерофе... Показать все
Смерть
23.04.1891 ст.
Пишпекского мещанина Сергия Иаковлева Шушлебина сын Фома (так в документе), 7 месяцев, по физической слабости