Матрона Евсигневна (Евстигневна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Евсигневна (Евстигневна)

Место рождения

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

08.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Евсигней (Евстигней) (Отец Матроны)

Мать: не указана

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Никанор Семёнович

Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1866

Дочь: Марина Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1868

Дочь: Иулиания (Юлиания) Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1870

Дочь: Феодосия Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1872

Дочь: Христина Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Христина Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.03.1903
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От старости.
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