Матрона Евсигневна (Евстигневна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти08.03.1903
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Евсигней (Евстигней) (Отец Матроны)
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1862
Муж: Никанор Семёнович
Рождение ребёнка
01.09.1864
Дочь: Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Семёнович
Рождение ребёнка
16.02.1866
Дочь: Марина Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Семёнович
Рождение ребёнка
12.08.1868
Дочь: Иулиания (Юлиания) Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Семёнович
Рождение ребёнка
25.05.1870
Дочь: Феодосия Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Семёнович
Рождение ребёнка
12.03.1872
Дочь: Христина Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Семёнович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Христина Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Семёнович
Смерть
08.03.1903
От старости.