Сидоров Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1900
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.04.1908
Дочь: Рябова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Матвейково, Ступино, Московская область