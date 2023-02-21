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Сидоров Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1900

Жена: Сидорова Ирина Александровна

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Рябова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Матвейково, Ступино, Московская область
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