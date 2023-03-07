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Гнездилов Андрей Анатольевич
Гнездилов Андрей Анатольевич
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Место рождения
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Дата рождения
25.10.1985
Пол
Мужской
Отец
Гнездилов Анатолий Андреевич
1952 г.р.
Мать
Гнездилова (Кирилова) Вера Петровна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1985
Отец:
Гнездилов Анатолий Андреевич
Мать:
Гнездилова Вера Петровна
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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