Барашова Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Барашов Андрей
Мать: не указана
Награда
05.11.1944
Награждена медалью "За оборону Москвы"
Награда
06.11.1945
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
09.02.1947
Дочь: Дмитроченко Надежда Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Мытищи, Мытищи, Московская область
Награда
04.04.1970
Награждена юбилейной медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Награда
03.12.1975
Награждена медалью "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалить Роза
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Архангельская область,д. Козлиха
Смерть
Неизвестно