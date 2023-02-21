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Барашова Галина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Барашов Андрей

Мать: не указана

Награда
05.11.1944
Награждена медалью "За оборону Москвы"
Награда
06.11.1945
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
09.02.1947

Дочь: Дмитроченко Надежда Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Мытищи, Мытищи, Московская область
Награда
04.04.1970
Награждена юбилейной медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Награда
03.12.1975
Награждена медалью "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалить Роза

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Архангельская область,д. Козлиха
Смерть
Неизвестно
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