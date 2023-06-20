Коврижных Екатерина Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Екатерина Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Коврижных Никифор Степанович

Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824

Сын: Коврижных Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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