Коврижных Екатерина Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коврижных Никифор Степанович
Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коврижных Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Коврижных Стефан Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно