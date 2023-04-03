Гундяев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундяев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гундяев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1926

Сын: Гундяев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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