Гундяев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гундяев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1926
Сын: Гундяев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно