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Малицкий Файвл Гершевич

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Место рождения

Российская Империя, Ветка

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Малицкий Герш

Мать: не указана

Российская Империя, Ветка
Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна

Мать ребёнка: Малицкая Хая Шевелевна

Российская Империя, Ветка, Гомельский уезд, Могилевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малицкая Хая Шевелевна

Смерть
Неизвестно
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