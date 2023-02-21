Малицкий Файвл Гершевич
Место рожденияРоссийская Империя, Ветка
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Малицкий Герш
Мать: не указана
Российская Империя, Ветка
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна
Мать ребёнка: Малицкая Хая Шевелевна
Российская Империя, Ветка, Гомельский уезд, Могилевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малицкая Хая Шевелевна
Смерть
Неизвестно