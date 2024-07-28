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Чуприков Александр Николаевич

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.05.1872

Жена: Чуприкова Марфа Яковлевна

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Илемкова (Чуприкова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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