Чуприков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1872
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Илемкова (Чуприкова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно