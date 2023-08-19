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Пасемина Аксинья (Акилина)

Место рождения

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд

Дата рождения

Между 1756 и 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Пасемин Василий Павлович

Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791

Сын: Пасемин Николай Павлович

Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пасемин Степан Павлович

Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасемин Павел Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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