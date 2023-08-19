Пасемина Аксинья (Акилина)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1756 и 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791
Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Пасемин Павел Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно