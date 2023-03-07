Сулейманов Айсакай (Гайса) Первый мулла с. Лаклы, имам до 1802 г.
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Сююндеков Сулейман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Указной Мулла Имам Хатиб Айсакаев Худайбирде
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Айсакаев Шахсивар
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салиева Гульбика
Смерть
1802