Сулейманов Айсакай (Гайса) Первый мулла с. Лаклы, имам до 1802 г. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулейманов Айсакай (Гайса) Первый мулла с. Лаклы, имам до 1802 г.

Сулейманов Айсакай (Гайса) Первый мулла с. Лаклы, имам до 1802 г.

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1729

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Сююндеков Сулейман

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Указной Мулла Имам Хатиб Айсакаев Худайбирде

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Айсакаев Шахсивар

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салиева Гульбика

Смерть
1802
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