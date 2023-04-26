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Карсунцев Владимир Козьмир

Место рождения

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1848

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1873

Сын: Карсунцев Федор Владимиров

Мать ребёнка: Анисья Иванова

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Смерть
1907
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
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