Карсунцев Владимир Козьмир
Место рожденияс. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Дата рождения1848
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1873
Сын: Карсунцев Федор Владимиров
Мать ребёнка: Анисья Иванова
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Смерть
1907
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ