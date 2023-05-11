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Грищук Изосим Васильевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

17.04.1887

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1887

Отец: Грищук Василий Евстафьевич

Мать: Грищук Муза Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.02.1910

Сын: Грищук Василий Изосимович

Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Грищук Иван Изосимович

Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Грищук Степан Изосимович

Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Ранение
17.06.1915
в правую лопатку
Рождение ребёнка
23.06.1915

Дочь: Ольга Изосимовна

Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна

Смерть
Около 1917
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