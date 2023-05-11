Грищук Изосим Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1887
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1887
Отец: Грищук Василий Евстафьевич
Мать: Грищук Муза Петровна
Рождение ребёнка
?.02.1910
Сын: Грищук Василий Изосимович
Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна
Рождение ребёнка
23.09.1911
Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1914
Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна
Ранение
17.06.1915
в правую лопатку
Рождение ребёнка
23.06.1915
Дочь: Ольга Изосимовна
Мать ребёнка: Агаркова (грищук) Феоктиста Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1917