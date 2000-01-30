Ушанова (Волкова) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Место рожденияс. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Дата рождения26.11.1937
Дата смерти30.01.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1937
Отец: Волков ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Мать: Волкова ВАРВАРА ИВАНОВНА
с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
15.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
22.05.1964
Дочь: Поддубская АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Ушанов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
СТ. ОТАР 2, ЧУЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО Р-НА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
10.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушанов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Отар-II, Курдайского района, Джамбулской обл.
Смерть
30.01.2000