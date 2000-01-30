Ушанова (Волкова) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушанова (Волкова) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР

Дата рождения

26.11.1937

Дата смерти

30.01.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1937

Отец: Волков ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Волкова ВАРВАРА ИВАНОВНА

с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
15.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
22.05.1964

Дочь: Поддубская АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Ушанов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

СТ. ОТАР 2, ЧУЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО Р-НА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
10.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушанов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Отар-II, Курдайского района, Джамбулской обл.
Смерть
30.01.2000
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