Буров Алексей Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Буров Прокопий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1887
Рождение ребёнка
18.01.1889
Сын: Буров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Бурова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1893
Дочь: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Бурова Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно