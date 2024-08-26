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Буров Алексей Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Буров Прокопий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1887

Жена: Бурова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Буров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Бурова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1893

Дочь: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Бурова Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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