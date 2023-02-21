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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1680
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ергян
1655 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Сабангол
1705 г.р.
Добавил:
КМ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец:
Ергян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын:
Сабангол
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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