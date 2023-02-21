Юлык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлык

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Ергян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Сабангол

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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