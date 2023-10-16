Вьялкина Феодора Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Феодора Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1872

Сын: Вьялкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.03.1874

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.04.1877

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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