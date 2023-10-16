Вьялкина Феодора Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1872
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1874
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
05.04.1877
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно