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Стефанида Климентовна

Место рождения

Незымаево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Рождение
Около 1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Незымаево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1870 ст.

Муж: Георгий Ефимович

ГАКО 33-4-189 4 ноября 1870 Фитинино - Георгий Ефимович, 19 лет, первый брак Незамаево - Стефанида Климентовна, 18 лет, первый брак Поручители: жених - Фитинина - Иван Иванович и Харитон Иванович не... Показать все
Смерть
Неизвестно
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