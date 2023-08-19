Стефанида Климентовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870 ст.
Муж: Георгий Ефимович
ГАКО 33-4-189 4 ноября 1870 Фитинино - Георгий Ефимович, 19 лет, первый брак Незамаево - Стефанида Климентовна, 18 лет, первый брак Поручители: жених - Фитинина - Иван Иванович и Харитон Иванович не... Показать все
Смерть
Неизвестно