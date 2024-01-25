Серов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1992

Отец: Серов Александр Александрович

Мать: Серова Марианна Юрьевна

Рождение ребёнка
04.09.2014

Дочь: Уханова Александра Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.2022

Дочь: Серова Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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