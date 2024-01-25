Серов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1992
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1992
Рождение ребёнка
04.09.2014
Дочь: Уханова Александра Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.2022
Дочь: Серова Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности