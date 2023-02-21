Афонасьева Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1970

Отец: Афонасьев Леонид Константинович

Мать: Горохова Афонасьева Валентина

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