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Frąckiewicz Wincenty

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1888

Дата смерти

01.11.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1915

Сын: Frąckiewicz Tadeusz Przemysław

Мать ребёнка: Frąckiewicz (Jaksa-Bykowska) Maria

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Frąckiewicz (Jaksa-Bykowska) Maria

Рождение ребёнка
30.04.1922

Дочь: Łaszczyńska (Frąckiewicz) Zofia Anna

Мать ребёнка: Frąckiewicz (Jaksa-Bykowska) Maria

Смерть
01.11.1950

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