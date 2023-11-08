Frąckiewicz Wincenty
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1888
Дата смерти01.11.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1915
Сын: Frąckiewicz Tadeusz Przemysław
Мать ребёнка: Frąckiewicz (Jaksa-Bykowska) Maria
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
30.04.1922
Дочь: Łaszczyńska (Frąckiewicz) Zofia Anna
Мать ребёнка: Frąckiewicz (Jaksa-Bykowska) Maria
Смерть
01.11.1950