Саркисян (Багдасарьянц) Гарри Генрихович (Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саркисян (Багдасарьянц) Гарри Генрихович (Григорьевич)

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

02.11.1957

Дата смерти

12.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1957

Отец: Багдасарьянц Георгий Ованесович

Мать: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
20.02.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Звездный городок, Звездный городок, Московская область
Смерть
12.08.1988
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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