Саркисян (Багдасарьянц) Гарри Генрихович (Григорьевич)
Место рождения
Дата рождения02.11.1957
Дата смерти12.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1957
Отец: Багдасарьянц Георгий Ованесович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.02.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
Смерть
12.08.1988
Рождение ребёнка
02.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности