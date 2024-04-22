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Береснев Василий Геннадьевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

03.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1984

Отец: Береснев Геннадий Иванович

Мать: Береснева Наталья

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Береснева Оксана Витальевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Береснева Оксана Витальевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Береснева Оксана Витальевна

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