Береснев Василий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1984
Отец: Береснев Геннадий Иванович
Мать: Береснева Наталья
Рождение ребёнка
12.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Береснева Оксана Витальевна
Рождение ребёнка
10.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Береснева Оксана Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно