Волков Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1952
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1961 по 1972
Место жительства
С 1972 по 1977
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1977 по 1983
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1983 по 2016
Смерть
2016