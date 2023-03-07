Волков Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Юрий Николаевич

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Место рождения

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.01.1952

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1961 по 1972
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1972 по 1977
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1977 по 1983
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1983 по 2016
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
2016
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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