Хохлова Любовь Робертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1951
Отец: Липп Роберт
Рождение ребёнка
19.11.1970
Дочь: Мочалина Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Хохлов Валерий
Рождение ребёнка
03.08.1975
Дочь: Шматкова Галина Валерьевна
Отец ребёнка: Хохлов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Валерий