Хохлова Любовь Робертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Любовь Робертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1951

Отец: Липп Роберт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1970

Дочь: Мочалина Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Хохлов Валерий

Рождение ребёнка
03.08.1975

Дочь: Шматкова Галина Валерьевна

Отец ребёнка: Хохлов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Валерий

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