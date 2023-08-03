Лысенко (Пудовикова) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1960
Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
18.05.1961
Сын: Лысенко Алексей Викторович
Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
31.08.1964
Дочь: Кендысь Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно