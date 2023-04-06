Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1993

Дочь: Колина Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: Колин Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкитина Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колина Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Колин Юрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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