Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1993
Дочь: Колина Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: Колин Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкитина Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колина Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Колин Юрий Николаевич
Смерть
Неизвестно