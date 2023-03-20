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Матюков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

01.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Матюков Иларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1872

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Матюков Филипп

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюков Константин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.09.1884
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