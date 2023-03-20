Матюков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти01.09.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Матюков Иларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1869
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1872
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Матюков Филипп
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюков Константин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.09.1884