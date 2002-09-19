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Матвеева Яна Сергеевна
Матвеева Яна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
19.09.2002
Пол
Женский
Отец
Матвеев Сергей Геннадьевич
1970 г.р.
Мать
Матвеева Надежда Ивановна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2002
Отец:
Матвеев Сергей Геннадьевич
Мать:
Матвеева Надежда Ивановна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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