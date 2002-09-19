Матвеева Яна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Яна Сергеевна

Матвеева Яна Сергеевна

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

19.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2002

Отец: Матвеев Сергей Геннадьевич

Мать: Матвеева Надежда Ивановна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close