Компаниец Иаков Яковлев 23.10.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Компаниец Иаков Яковлев

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Место рождения

Бондари, Полтавська область

Дата рождения

23.10.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
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Место
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Рождение
23.10.1860 ст.

Отец: Компаниец Яков Павлов

Мать: Компаниец Матрона Симеонова

Бондари, Полтавська область
23 октября 1860 года рождение Компаниец Иаков Яковлева Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец: Крестьянин помещика Яновского Компаниец Яков Павлов Мать: Матрона Симеонова Крёстный: Казак ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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