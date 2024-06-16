Компаниец Иаков Яковлев
Место рождения
Дата рождения23.10.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1860 ст.
Отец: Компаниец Яков Павлов
23 октября 1860 года рождение Компаниец Иаков Яковлева Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец: Крестьянин помещика Яновского Компаниец Яков Павлов Мать: Матрона Симеонова Крёстный: Казак ... Показать все
Смерть
Неизвестно