Чамян Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1964
Дочь: Насунова Маргарита Борисовна
Отец ребёнка: Чамян Борис Арутович
Рождение ребёнка
30.04.1967
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1973
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чамян Борис Арутович