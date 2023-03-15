Чамян Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамян Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1964

Дочь: Насунова Маргарита Борисовна

Отец ребёнка: Чамян Борис Арутович

Рождение ребёнка
30.04.1967

Сын: Чамян Георгий Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.1973

Сын: Чамян Андрей Борисович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чамян Борис Арутович

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