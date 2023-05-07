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Логинова Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Костин Павел Тереньтьевич

Мать: Костина Хавронья Карниловна

Рождение ребёнка
16.12.1955

Дочь: Кирина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
28.04.1959

Дочь: Захватова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
17.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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