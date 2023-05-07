Логинова Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Рождение ребёнка
16.12.1955
Дочь: Кирина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
28.04.1959
Дочь: Захватова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
17.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно