Назаренко Терентий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти10.06.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Назаренко Гаврил
Рождение ребёнка
1911
Сын: Назаренко Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Россия, Ставропольский край, ст-ца Ново-Георгиевская
Рождение ребёнка
1914
Сын: Назаренко Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
20.07.1919
Сын: Назаренко Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
с. Георгиевск
Рождение ребёнка
28.11.1921
Дочь: Пестрова Евгения Терентьевна
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
ст. Георгиевская, Георгиевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1925
Сын: Назаренко Павел Терентьевич
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1925
Дочь: Назаренко Зоя Терентьевна
Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна
ст. Георгиевская, Георгиевский район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1944
Россия, Краснодар
Похороны
Неизвестно
г. Краснодар