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Назаренко Терентий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

10.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Назаренко Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Назаренко Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна

Россия, Ставропольский край, ст-ца Ново-Георгиевская
Рождение ребёнка
1914

Сын: Назаренко Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
20.07.1919

Сын: Назаренко Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна

с. Георгиевск
Рождение ребёнка
28.11.1921

Дочь: Пестрова Евгения Терентьевна

Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна

ст. Георгиевская, Георгиевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1925

Сын: Назаренко Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1925

Дочь: Назаренко Зоя Терентьевна

Мать ребёнка: Назаренко Дарья Михайловна

ст. Георгиевская, Георгиевский район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Дарья Михайловна

Смерть
10.06.1944
Россия, Краснодар
Похороны
Неизвестно
г. Краснодар
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