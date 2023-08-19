Сысолятин Егор Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысолятин Егор Денисович

Место рождения

Над ключем Шехтануром, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Над ключем Шехтануром, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Сысолятин Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Над ключем Шехтануром, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысолятин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысолятина сестра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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