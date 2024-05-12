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Дилигенский Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дилигенский Василий Матвеевич

Мать: Дилигенская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дилигенская Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дилигенская Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дилигенская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дилигенский Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Дилигенский Мефодий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Путилова (Дилигенская) Мария

Мать ребёнка: Дилигенская Екатерина Ивановна

Смерть
1911

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