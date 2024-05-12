Дилигенский Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дилигенская Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дилигенская Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дилигенский Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Дилигенский Мефодий Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Путилова (Дилигенская) Мария
Мать ребёнка: Дилигенская Екатерина Ивановна
Смерть
1911