Покрышкин Филипп Иванов
Место рожденияс. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Покрышкин Иван Родионов
Мать: Покрышкина Васса Фадеева
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконов сын
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно