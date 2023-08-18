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Покрышкин Филипп Иванов

Место рождения

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Покрышкин Иван Родионов

Мать: Покрышкина Васса Фадеева

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконов сын
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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