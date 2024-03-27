Галимазямал Ахмед Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимазямал Ахмед Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1876

Сын: Хамзин Сафиулла Габидулла Улы

Отец ребёнка: Хамзин Гибадулла

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1879

Сын: Хамзин Гафиатулла Габидулла Улы

Отец ребёнка: Хамзин Гибадулла

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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