Галимазямал Ахмед Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
28.05.1876
Сын: Хамзин Сафиулла Габидулла Улы
Отец ребёнка: Хамзин Гибадулла
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1879
Сын: Хамзин Гафиатулла Габидулла Улы
Отец ребёнка: Хамзин Гибадулла
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии