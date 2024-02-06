«Пядышев» Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти05.11.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Шпагин «пядышев» Степан Федорович
Мать: Арина
Рождение ребёнка
07.11.1852
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Улита Устинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Устинья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1854