«Пядышев» Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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«Пядышев» Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

05.11.1854

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Шпагин «пядышев» Степан Федорович

Мать: Арина

Рождение ребёнка
07.11.1852

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Улита Устинья Петровна

Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Устинья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
05.11.1854
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