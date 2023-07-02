Усманов Хатыпзян Усманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хатыпзян Усманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усман

Мать: Хатипжамал

Рождение ребёнка
24.10.1940

Дочь: Канзепарова Сарида Хатыпзяновна

Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надыршина Ильсина Хатипзяновна

Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Шамиль Хатыпзянович

Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Сафар Хатыпзянович

Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаяршина Сарига Хатыпзяновна

Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна

Смерть
Неизвестно
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