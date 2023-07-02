Усманов Хатыпзян Усманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усман
Мать: Хатипжамал
Рождение ребёнка
24.10.1940
Дочь: Канзепарова Сарида Хатыпзяновна
Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надыршина Ильсина Хатипзяновна
Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Шамиль Хатыпзянович
Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Сафар Хатыпзянович
Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаяршина Сарига Хатыпзяновна
Мать ребёнка: Усманова Фагиля Нигаматзяновна
Смерть
Неизвестно