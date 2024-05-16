Чмырёва Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чмырёв Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Чмырёв Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Покровская Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Чмырёв Евгений Николаевич
Смерть
1973