Чмырёва Анна Ивановна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧмырёва Анна Ивановна

Чмырёва Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмырёв Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Чмырёв Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Чмырёв Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Покровская Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Чмырёв Евгений Николаевич

Смерть
1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.