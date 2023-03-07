Шипицын Борис Никифорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шипицын Никифор Андриянович
Мать: Шипицына ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья Борисовна
Мать ребёнка: Шипицына Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Шипицына Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шипицына Анисья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно