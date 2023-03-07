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Шипицын Борис Никифорович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шипицын Никифор Андриянович

Мать: Шипицына ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья Борисовна

Мать ребёнка: Шипицына Анисья Степановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Шипицына Анисья Степановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шипицын Павел Борисович

Мать ребёнка: Шипицына Анисья Степановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анисья Степановна

Смерть
Неизвестно
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