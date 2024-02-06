Муратова (Рязанова) Анна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Муратов Данил Прохорович
Рождение ребёнка
27.05.1939
Дочь: Абросимова Дия (Дея)
Отец ребёнка: Муратов Данил Прохорович
Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Данил Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Интернет | http://poisk.vid.ru/?p=letters&id=2309809 | http://poisk.vid.ru/?p=letters&id=2309809 | Муратов Александр примерно 1939 года рождения мой двоюродный брат по отцу Рязанова Михаила 1918 года ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946