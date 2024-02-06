Муратова (Рязанова) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Рязанова) Анна Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1935 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Муратов Данил Прохорович

Рождение ребёнка
27.05.1939

Дочь: Абросимова Дия (Дея)

Отец ребёнка: Муратов Данил Прохорович

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Данил Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Данил Прохорович

Упоминание
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946
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