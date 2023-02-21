Исаев Павел Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаев Семен Алексеев
Мать: Марья Филиппова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Исаев Козьма Павлов
Мать ребёнка: Агафья Селиверстова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исаев Козьма Павлов
Мать ребёнка: Агафья Селиверстова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Павловна
Мать ребёнка: Агафья Селиверстова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Агафья Селиверстова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Петр Павлов
Мать ребёнка: Агафья Селиверстова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Селиверстова
Смерть
Неизвестно