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Исаев Павел Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаев Семен Алексеев

Мать: Марья Филиппова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Исаев Козьма Павлов

Мать ребёнка: Агафья Селиверстова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Исаев Козьма Павлов

Мать ребёнка: Агафья Селиверстова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Павловна

Мать ребёнка: Агафья Селиверстова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Агафья Селиверстова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Петр Павлов

Мать ребёнка: Агафья Селиверстова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Селиверстова

Смерть
Неизвестно
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