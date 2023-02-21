Паньшин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньшин Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Паньшин (колобов) Павел Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Паньшина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньшин Ларка Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньшин Ганка Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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