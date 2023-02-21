Боровкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Боровков Степан

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Боровков Василий

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Работа или профессия
Неизвестно
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