Боровкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Боровков Степан
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Работа или профессия
Неизвестно