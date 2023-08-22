Нехорошева Соломония Мартимиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Соломония Мартимиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1894

Дочь: Нехорошев Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Нехорошев Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Нехорошев Иоанн Евдокимович

Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.10.1897

Дочь: Евгения Евдокимовна

Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Евдоким Наумович

Место жительства
Неизвестно
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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