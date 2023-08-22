Нехорошева Соломония Мартимиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1894
Дочь: Нехорошев Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович
Рождение ребёнка
29.06.1895
Сын: Нехорошев Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович
Рождение ребёнка
12.11.1896
Сын: Нехорошев Иоанн Евдокимович
Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович
Рождение ребёнка
21.10.1897
Дочь: Евгения Евдокимовна
Отец ребёнка: Нехорошев Евдоким Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно