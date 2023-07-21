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(Пастор) Аполлония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пастор Адам

Мать: Пастор Барбара

Смерть
Неизвестно
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