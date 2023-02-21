Бондарь Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2000
Сын: Бондарь Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
26.01.2000
Сын: Бондарь Роман Александрович
Мать ребёнка: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно