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Бондарь Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2000

Сын: Бондарь Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
26.01.2000

Сын: Бондарь Роман Александрович

Мать ребёнка: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна

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